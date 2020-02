Aficionado se queda dormido durante el Super Bowl LIV

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: La gente paga miles de dólares para asistir y disfrutar de todo el espectáculo; sin embargo, un aficionado parece que no estaba tan animado que se quedó dormido durante el juego entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco.

Tom Brady pone fin a las dudas sobre su futuro

Persiguen a revendedor por dar boleto falso para el Super Bowl LIV

En Twitter comenzó a circular un video en el que aparece el espectador dormido, en las gradas del Hard Rock Stadium durante el primer cuarto, mientras todos los demás están de pie y disfrutando del juego.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.

We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ

— Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020