Gran Premio de China, suspendido por coronavirus

Todo indica que lo que se temía, sucederá. El Gran Premio de China de la Fórmula 1 sería suspendido, luego del coronavirus que continúa atacando al país asiático.

La Federación Deportiva de Shanghái emitió un comunicado, indicando que "todos los eventos deportivos se suspenderán hasta que haya terminado la epidemia del coronavirus". El evento del deporte motor estaría incluido, al igual que la Superliga de futbol.

Statement issued on 3 February from the #Shanghai Sports Federation says as a part of preventative measures to "effectively prevent the spread of the outbreak, ALL sporting events & activities will be suspended until the outbreak has concluded." #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/383AGwu3tF

— Peter Leung (@BaronVonClutch) February 5, 2020