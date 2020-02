Yon de Luisa niega vetos en la Selección Nacional

Después de las polémicas declaraciones de Andrés Guardado, en las que refirió al “brunch” que tuvieron en Nueva York previo al encuentro contra Argentina, Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, señaló que fue un incidente que no sumó dentro del equipo.

"Fue un incidente en tiempo libre; como lo comenté con el 'Tata' (Martino), la realidad es que, aun cuando fue en tiempo libre y no rompieron el reglamento porque todos llegaron a la cena, y llegaron en buen estado; en realidad no sumó. Es un incidente que no sumó, nos desconcentró y cuando te pones a cuestionar los famosos 'para qué' y los 'por qué', en realidad son cosas que no nos deben de pasar", señaló para Fox Sports.

De Luisa señaló que no se dará a conocer si existe un castigo para los jugadores que estuvieron envueltos en alguna indisciplina en la concentración de septiembre de 2019.

“En el momento que sucedieron las cosas el Tata (Gerardo Martino) lo dijo bien, que no había castigos y que si los había, serían de manera interna. Los que están convocados tienen un mérito deportivo y los que no, pues no lo tienen (el llamado)”.

Durante la entrevista, el dirigente fue custionado acerca de la posibilidad de una nueva edición de la Copa América a nivel continental, como la realizada en el año 2016 en Estados Unidos, a lo que aseguró que se está trabajando para encontrar un acuerdo entre las confederaciones.

“Tenemos una buena experiencia de 2016 y esperemos que en los próximos meses se logre poner este tema en la mesa tanto de Concacaf como de Conmebol”, aseveró.