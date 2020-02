Rafael Nadal aterriza en México... ¡listo para el Abierto de Acapulco!

El tenista español y número dos del mundo, Rafael Nadal, ya se encuentra en piso mexicano, listo para ser la estrella del Abierto de Acapulco, que se celebrará del 24 al 29 de febrero, en donde buscarán quitarle la corona a Nick Kyrgios.

Te puede interesar: Detienen al asesino de atleta mexicano, luego de robarle su beca

Rafa luce como favorito para el título de la edición 27 del Abierto, que conmemorará sus 20 años en Acapulco. Raúl Zurutuza, director del torneo, fue el encargado de recibir al español en el aeropuerto.

Nadal se mostró sonriente en su llegada a piso azteca, donde espera conquistar el tercer campeonato en dicho torneo, ya que se ha coronado en dos ocasiones anteriores: 2005 y 2013.

El tenista suizo, Stan Wawrinka, es otro de los participantes que también ya está en Acapulco. "¡Se siente genial estar de vuelta en Acapulco!. Gracias Raúl por la cálida bienvenida", publicó el deportista en redes sociales.

Feels great to be back in Acapulco !! Thank you Raul for the warm welcome 🙏🏻🇲🇽☀️🤗🏝🧡#acapulco #mexico #goodtobeback #stantheman pic.twitter.com/SFGpXXuuOI

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) February 20, 2020