VIDEO: Hans Zimmer, ganador del Óscar, crea el nuevo himno de la MLS

La celebración de los primeros 25 años de creación de la MLS no solo abarcó la contratación de nuevas figuras para esta liga, ya que ahora, el famoso compositor Hans Zimmer, compuso el nuevo himno del torneo de futbol de Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, la MLS mostró la pieza compuesta por Zimmer junto a varias imágenes de cómo se vive el futbol en Estados Unidos.

Hans Zimmer es un compositor alemán. Él es responsable de crear piezas para recocidas películas como Interstellar, Inception, Gladiador, El Principe de Egipto, Dunkerque, Batman The Dark Night, entre otras, que lo han llevado a estar nominado al Óscar por Mejor Banda Sonora.

Tuvo que ser con la cinta El Rey León, de Disney, con la que consiguió la estatuilla, en 1994.

La MLS da inicio este sábado con el partido entre DC United y Colorado Rapids.

To celebrate the 25th season of the @MLS, I composed a new anthem for the league. ⚽️ Check it out! pic.twitter.com/7JMMDETGHd

— Hans Zimmer (@HansZimmer) February 26, 2020