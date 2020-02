“El que quiera estar aquí, tiene que comportarse a la altura”: Jaime Lozano

El técnico de la Selección Mexicana Sub-23, Jaime Lozano, quiere un comportamiento ejemplar de sus dirigidos durante el Preolímpico de la Concacaf, que se disputará en Guadalajara. Este miércoles, anunció una lista preliminar de 50 jugadores, entre los que se encuentran Cristian Calderón y Uriel Antuna, quienes acaban de ser castigados por Chivas, luego de protagonizar escándalos fuera del campo. El “Jimmy” no quiere cosas así en su equipo.

“Es importante, al final son profesionales, no son niños. Son seres humanos también y ellos en su tiempo libre son figuras públicas y deben cuidar mucho lo que hagan, es algo que es de sentido común. Al final, no podemos dar malos ejemplos, yo lo llamo así. El 'Chicote' estuvo con nosotros, es un jugador muy bien visto también por la Selección mayor. Es un jugador que no ha tenido a lo mejor tantas convocatorias con nosotros por lo mismo que la mayor también está muy interesada en que pueda seguir siendo llamado”, explicó Lozano.

“El otro es Antuna… somos los primeros en el cuerpo técnico que debemos predicar con el ejemplo y es lo que pedimos en todas las concentraciones. La verdad que el comportamiento ha sido ejemplar de todos. Saben que estamos en una Selección nacional, saben lo que representa estar aquí, saben que es lo más bonito que les puede pasar en la vida. El que quiera estar aquí, tiene que comportarse a la altura de lo que representa ponerse la camiseta de tu país”, añadió Jaime Lozano, vía telefónica.

Chivas aporta ocho jugadores a la lista preliminar de 50, que deberá ser reducida el próximo 15 de marzo a sólo 20 seleccionados que buscarán el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además de Cristian Calderón y Uriel Antuna, el técnico Jaime Lozano tiene considerados a los rojiblancos José Juan Macías, Jesús Ricardo Angulo, Fernando Beltrán, Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega y Ronaldo Cisneros.

“Con Chivas la verdad hay muy buena comunicación, hay mucha sinceridad de su parte. Todas las concentraciones hemos tenido jugadores del Guadalajara, algunos son titulares, otros no lo han sido regularmente. En esta concentración tuvimos cinco jugadores de Chivas. Debíamos tener una concentración más este próximo domingo y hemos decidido de común acuerdo tanto los clubes como la Federación Mexicana de Futbol cancelarla. Queremos que los jugadores, los técnicos y las directivas dispongan de todo su plantel en estas dos jornadas que quedan y después tengamos todo el apoyo de los clubes”, sentenció el “Jimmy” Lozano.

