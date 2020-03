VIDEO: Ex fisicoculturista, atrapado con el cadáver de su hermana fallecida por coronavirus

El ex fisicoculturista italiano y entrenador de MMA Luca Franzese, que tuvo un papel como actor en la serie de televisión italina 'Gomorra', pidió ayuda tras estar 36 horas atrapado en su casa, que se encuentra en la ciudad de Nápoles, junto al cadáver de su hermana Teresa, quién perdió la vida por la crisis del coronavirus (COVID-19): "Mi hermana no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado".

TE RECOMENDAMOS Partidos de Champions League son suspendidos

En un vídeo publicado en redes sociales, el deportista mostró fuertes imágenes y pidió que no fueran mostradas a personas sensibles. "Estoy esperando la respuesta de las instituciones y todavía no he obtenido ninguna. Este vídeo es muy fuerte, pido que no se lo muestren ni a los niños ni a los ancianos. Yo estoy destruido, con todo el dolor del mundo y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer", explicó Franzese.

De acuerdo a reportes de la prensa italiana, Teresa tenía 47 años y sufría una forma de epilepsia por la que murió tras contagiarse del virus COVID-19: "Ninguna institución me llama. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona de riesgo, y le importó nada".

"Estoy haciendo este vídeo por el bien de Italia, por el bien de Nápoles. Mi hermana murió anoche, probablemente a causa del virus, y he estado esperando respuestas desde anoche. Tuve que ponerme en autoaislamiento. Podría tener el virus. Para mantener viva a mi hermana, traté de darle reanimación boca a boca y a nadie le importó, nadie me está llamando. Estamos arruinados, Italia nos ha abandonado", denunció Luca Franzese.

Medios italianos informaron que, además de Franzese y el cuerpo de la mujer, en la casa se encuentran los dos padres ancianos y otra hermana con su esposo y sus dos hijos.

Finalmente, el cadáver fue entregado a una agencia funeraria equipada con los dispositivos de protección y también ordenaron la cuarentena. “Estamos esperando a la agencia funeraria que está completando los procedimientos burocráticos para recoger a mi hermana”, dijo Luca Franzese en otro video.

El coronavirus ha provocado la cancelación o aplazamiento de eventos en todo el mundo. Solamente en Italia la cifra asciende a 820 muertos y más de 12.500 contagiados en el país.

TE RECOMENDAMOS Rudy Gobert, diagnosticado con coronavirus, bromeó y tocó micrófonos de reporteros