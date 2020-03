Fórmula 1 comenzará la temporada hasta mayo

La Fórmula 1 también se ha visto afectada por el coronavirus. En primera instancia tuvieron que cancelar el Gran Premio de China, después fue el Gran Premio de Australia -primero de la temporada- y, ahora han quedado oficialmente pospuestas las carreras en Bahráin y Vietnam.

A través de un comunicado, la F1 confirmó la noticia, misma que se dio en reunión con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), esperando que el inicio de la temporada se pueda dar a finales de mayo.

Pese a que no se disputarán las próximas dos carreras: Bahráin (20-22 de marzo) y Vietnam (3-5 de abril), esperan que más adelante se puedan realizar, acomodándolas en el calendario de la temporada 2020 en conjunto con los organizadores de cada carrera.

"La situación global con respecto a COVID-19 es fluida y muy difícil de predecir y es correcto que nos tomemos el tiempo para evaluar la situación y tomar las decisiones correctas. Estamos tomando esta decisión con la FIA y nuestros promotores para garantizar seguridad de todos los involucrados en la Fórmula 1 y nuestros fanáticos", mencionó Chase Carey, presidente y CEO de la Fórmula 1.

Añadiendo: "El Gran Premio de Bahréin es una carrera emocionante en nuestro calendario, y esperamos volver allí tan pronto como podamos. También esperamos con ansias la carrera inaugural de Vietnam y llevar el espectáculo de la F1 a una de las ciudades más emocionantes del mundo".

