VIDEO: Atleta que golpeaba a su novia le pide que borre video de la denuncia

Después de que Edna Quintanilla, ex pareja del medallista panamericano Daniel Martínez, publicara un video en el que acusaba al atleta de golpearla y violentarla psicológicamente, el deportista le pidió que bajara la publicación en redes sociales: “Tu sabes que va a valer verga todo lo que estoy haciendo”, fue su argumento.

TE RECOMENDAMOS Clásico Joven se realizaría a puerta cerrada

“Tú estás mal y yo no ando publicando, ni diciendo tantas cosas". “Bórralo te lo pido por favor, no seas así… Yo fui malo contigo, lo acepto y por algo no quería regresar ahorita, porque ya sé que no estamos bien”, señaló Daniel Martínez en parte de la llamda, que se asegura, duró alrededor de 18 minutos.

En el video también se menciona que las hermanas del atleta buscaron a la afectada mediante mensajes intimidantes

“Si lo que quieres lograr era darle en la madre a Daniel lo lograste. Y no solo a él, también a nosotros. No pensé que llegarías a hacer esto. Pero bueno las cosas están hechas, solo espero y no te vayas a arrepentir de nada de eso”, se lee en uno de los mensajes mostrados por la víctima.

Edna Quintanilla denunció al atleta el pasado 12 de marzo en donde señaló que el medallista panamericano en los cinco mil metros la había golpeado y amenazado de muerte, situación por la que terminaron su relación en diciembre de 2019, pero el atleta la seguía acosando.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Jesús Gallardo tose a reporteros y se burla del coronavirus