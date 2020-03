Carlos Vela revela que LAFC frustró su fichaje con el Barcelona

En 2019 corrió el rumor del interés del Barcelona por fichar al mexicano Carlos Vela, pero algo tiró el fichaje, y ahora el delantero del LAFC reveló que fue su equipo quién no permitió su salida.

“El Barcelona planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. Pero no me dio facilidades el LAFC para salir, aunque es entendible, al final buscan lo mejor para ellos”, comentó Vela, en entrevista con la revista CQ.

Por otro lado admitió que aunque le gusta el futbol, no le agrada la manera en que este es manejado. “No me gusta la industria del futbol sí me gusta jugar. La verdad he pasado por muchas cosas y vas viendo que esto es un trabajo. No es como para los fanáticos, que es un sentimiento y una pasión“, añadió Carlos Vela.

En enero del 2019, cuando Barcelona buscaba a Vela, al no poder conseguirlo terminaron fichando al jugador de Ghana, Kevin Prince Boateng, quien actualmente a sus 33 años milita en el Beşiktaş de Turquía.

En otra parte de la entrevista, el delantero reveló cual es su futuro en el futbol. “No me cierro puertas, pero tampoco te diré que me encantaría (seguir en el futbol). De momento, nada de ser entrenador y dirigir. No sigo las órdenes que me dan a mí como para imponerlas a alguien".

"Tampoco me veo de analista. Si puedo elegir qué haré con mi vida, no tendría nada que ver con el deporte, pero se me hace raro hablar de esto… Desde los 14 años, llevo la rutina de entrenar todos los días, y cuando se acabe, será extraño. Me veo con buena panza y habrá que bajarle a los taquitos. Soy bueno para comer y viajar”, aseguró en entrevista para GQ.

