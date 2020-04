Político llama cerdo a Cristiano Ronaldo

El pasado domingo Cristiano Ronaldo fue captado paseando por las calles de Funchal, Madeira, mientras está la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Después de esto el político Rafael Macedo llamó cerdo al futbolista y pidió que lo sacaran del país.

“A ese cerdo que lo saquen de nuestro país. Quiero que a ese cerdo que llegó de Italia lo encierren en su casa. ¡Saquen a ese malviviendo de Madeira”, publicó ellos congresista en Twitter.

Poco tiempo después, Macedo borró el mensaje, se disculpó con Cristiano y aseguró que su cuenta había sido hackeada.

CR7 no se pronunció sobre esto, peor su hermana Elma Aveiro sí y estalló contra el congresista.

“Me encontré con una noticia muy fea en la que alguien llama a mi hermano Ronaldo cerdo. No conozco a este hombre ni quiero, porque si me lo encuentro no respondo de mí. Este caballero no debe tener una familia, ni ser un buen tipo; no le gusta mi hermano, eso es todo” dijo en redes sociales.

Pero Elma no se conformó y publicó otro mensaje: “Ahí va la cara de este monstruo que dice que es una persona capacidad. Orgullosa de mis raíces, no estoy capacitada pero tengo mucha más educación que ciertos marginales como este. Ni mi hermano ni nadie más se merece estas cosas. Por favor, traten urgentemente a este tipo enfermo y anormal”, apuntó.