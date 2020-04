Negro Santos y el Pollo Ortiz se enfrascan en tremendo pleito por el Ascenso MX

Antonio Carlos Santos volvió a protagonizar un nuevo pleito a través de Twitter. En esta ocasión la discusión fue con el comentarista Raoul ‘Pollo’ Ortiz, sobre la inminente desaparición de la Liga de Ascenso MX.

Ortiz señaló en un tuit que ha nadie le interesaba el Ascenso MX sólo hasta que está “moribunda”. El Negro Santos le contestó diciéndole mierda, soberbio y qué haría de su vida sin los futbolistas.

Raoul le respondió que no le interesaba debatir con él por se tan maleducado y que ahora como ex futbolista no era nadie.

Negro, no me interesa debatir contigo. Eres irrespetuoso y mal educado. Cómo jugador fuiste un crack, muy respetado, fuera de ella, no existes. A todos insultas y a todos quieres joder. Cuidate mucho y que Dios te bendiga. ✌ — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) April 15, 2020

Al ex futbolista no le molestaron las palabras del Pollo Ortiz y le revió diciendo era maleducado con aquellos que “no tienen madre como tú que gracias al futbol te dieron trabajo”.