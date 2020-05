LeBron James desmiente que se vaya a cancelar la temporada de la NBA

El jugador de la NBA LeBron James se mostró tajante ante los rumores que señalan a una cancelación de la temporada por la crisis del coronavirus, informaciones que calificó de falsas, y dejó claro que la idea es "terminar la temporada tan pronto como sea seguro".

"¿Veo las informaciones sobre ejecutivos y agentes que quieren cancelar la temporada?. Eso no es cierto en absoluto", dijo este jueves la estrella más mediática de la liga norteamericana.

El jugador de los Lakers negó que exista plan o intención de no retomar la competición por miedo al Covid-19. "Nadie que conozca está diciendo algo parecido", apuntó en su cuenta de Twitter. Y es que para LeBron el objetivo es que se pueda jugar.

"Tan pronto como sea seguro queremos terminar nuestra temporada. Estoy preparado y nuestro equipo está preparado. Nadie debería cancelar nada", zanjó.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑

— LeBron James (@KingJames) April 30, 2020