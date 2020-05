Armando Archundia, el árbitro mexicano que elogió CR7

Armando Archundia fue uno de los mejores árbitros mexicanos, pues su destacado trabajo lo llevó a participar en dos Copas del Mundo: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, eventos que quedarán en su memoria para siempre, pues no sólo por el logro cumplido, sino porque su trabajo fue aplaudido por grandes estrellas del futbol internacional, como Cristiano Ronaldo.

El ex silbante recuerda que en el Mundial de Sudáfrica 2010, estuvo a cargo del partido de fase de grupos entre Brasil y Portugal, uno de ellos necesitaba ganar para acceder a los octavos de final. En ese duelo, amonestó a siete jugadores durante el primer tiempo, por lo que cuenta que en el descanso, el atacante luso se acercó a él para decirle: "oiga míster, ya me di cuenta que usted es de manita dura, ya nosotros nos vamos a comportar y vamos a tratar de jugar, no queremos que nos expulse porque queremos jugar el siguiente partido’, yo le dije ‘bueno, la decisión no es mía, es suya’".

Al finalizar el duelo, -que quedó empatado sin goles- Cristiano se acercó a Archundia para felicitarlo. "Muchas gracias, buen partido que controló y dirigió, nosotros entendemos que los portugueses somos de carácter muy fuerte, no somos fáciles para ustedes. Le voy a mandar una playera, no me lo tome a mal", contó a ESPN.

Armando también confesó que en el Mundial de Alemania 2006, Ronaldo Nazário le obsequió su playera, pues también reconoció el trabajo que realizó en un partido.

“Tengo colección de playeras de muchas figuras, incluso hay una de Edgar Davids que jugó en la selección de Holanda, que me tocó dirigir en un partido amistoso en Estados Unidos contra esta selección y al final del partido fue al vestuario, fue a tocar y me dijo ‘oiga señor, le quiero agradecer, que buen trabajo, no lo había visto dirigir y dirige usted muy bien, no lo tome a mal’ y me regaló su camiseta y así es que tengo varios recuerdos", concluyó.

