FIFA cancela la edición 2020 del premio The Best

La pandemia por el coronavirus ha modificado todos los planes que se tenían dentro del gremio deportivo para este año. La FIFA decidió cancelar la edición 2020 del premio The Best, gala que se tenía programada para realizarse en Milán el próximo septiembre.

De acuerdo a la información del diario Marca, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no creyó prudente realizar la gala que reconoce a los mejores jugadores y entrenadores del mundo de cada temporada, pues considera que todos los países merecen respeto absoluto por las miles de víctimas que ha dejado la pandemia, por lo que este año el premio quedará desierto.

La gala The Best celebró su primera edición en 2016 y, desde aquel entonces, Cristiano Ronaldo ha sido el futbolista que más veces lo ha ganado, con dos. Lionel Messi es el vigente acreedor del galardón, ya que el atacante argentino del Barcelona, lo ganó en 2019.

Es importante mencionar que todas las competiciones de la FIFA han sufrido algún tipo de modificaciones. La única que, actualmente se encuentra intacta, es el Mundial de Clubes, el cual se tiene programado en Abu Dabi para el próximo diciembre.

BOTA Y BALÓN DE ORO, EN DUDA

En cuanto a la Bota de Oro, también se analiza el entregarla o no, pues no todos los jugadores tendrían las mismas oportunidades para ganarla, debido a la cancelación que han sufrido Ligas como la de Francia y Holanda. El ejemplo más claro es el de 2019, Lionel Messi la ganó y, en segundo lugar quedó Kylian Mbappé, quien no tendrá más actividad en la liga local con el París Saint-Germain, equipo que fue declarado campeón de la Ligue 1.

Hablando del Balón de Oro, la revista France Football, encargada de entregarlo, aún no determina si se realizará la edición 2020 o no. También Lionel Messi es el vigente acreedor de él.

