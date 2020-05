OFICIAL: Carlos Sainz es nuevo piloto de Ferrari

Las especulaciones llegaron a su fin. Carlos Sainz será el piloto que tomará el lugar de Sebastian Vettel en Ferrari, a partir de la temporada 2021 de la Fórmula 1. El español será el nuevo compañero del juvenil Charles Leclerc para el próximo año y el 2022.

La escudería italiana oficializó la noticia el día de hoy, asegurando que el talento y personalidad de los dos pilotos, ayudará al equipo a lograr sus objetivos dentro del deporte motor; además, tuvieron que pasar 50 años, para que Ferrari volviera a tener una pareja tan joven, pues Sainz tiene 25 años y Leclerc 22.

"Carlos ha demostrado ser muy talentoso y ha demostrado que tiene la capacidad técnica y los atributos correctos para que se adapte perfectamente a nuestra familia. Nos hemos embarcado en un nuevo ciclo con el objetivo de volver a la cima en la Fórmula 1. Será un largo viaje, no sin sus dificultades, Especialmente dada la actual situación financiera y regulatoria, que está experimentando un cambio repentino y requerirá que este desafío se aborde de una manera diferente al pasado reciente", mencionó Mattia Binotto, director del equipo.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77

