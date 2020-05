Pulido y Pizarro usan costosos cubrebocas; usuarios los critican

Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, ex jugadores de Chivas y actuales elementos de la Major League Soccer (MLS), han sido criticados durante las últimas horas, luego de publicar una fotografía en donde utilizan costosos cubrebocas durante la pandemia por el coronavirus.

Los futbolistas mexicanos se mostraron con un cubrebocas de la exclusiva marca Louis Vuitton, que tienen un costo aproximado de 2 mil 850 pesos, hecho que levantó la polémica en redes sociales. Incluso fueron comparados con grandes estrellas del balompié internacional, como Leo Messi y Luis Suárez, pues los jugadores del Barcelona han portado tapabocas de los comunes.

La diferencia entre nacos con dinero, y millonarios. pic.twitter.com/Coc77Lz3hh — M. A. G. Lagunes (@laplumadelpoyo) May 15, 2020

ALAN PULIDO SE ENGANCHA

El delantero del Sporting Kansas City decidió responder una de las críticas que le hicieron mediante su cuenta de Twitter, en donde lo llamaron "orgulloso naco".

"No es orgullo, pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta. Acá la gente, créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño, saludos y DTB", escribió en redes sociales.

