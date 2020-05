Fallece histórico luchador de Triple A a causa del cáncer

El mundo de la lucha libre se vuelve a vestir de luto. El luchador Discovery, miembro fundador de los Jinetes del aire Triple A, perdió la vida a causa de su lucha contra el cáncer.

A través de redes sociales, luchadores como Mustafa Ali, Kalisto, Matt Knicks, GPA y Rico Suave dieron a conocer la lamentable noticia.

Discovery, con 36 años de experiencia, es considerado como el maestro de los gladiadores que empezaron una carrera en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Discovery hizo su debut en la lucha libre en 1980, y a principios de la década de 1990 estaba trabajando con la Asociación de Lucha Universal (UWA) y en Triple A.

En 1995, se unió al grupo Los Cadetes del Espacio en AAA, junto a Venum, Ludxor, Frisbee, Boomerang y Super Nova. En 1997, Gamma, junto con Super Nova y Venum, tuvieron una breve aparición en WWE.

En febrero de este año recibió un homenaje por parte de la afición y compañeros en la arena Eagles Club, en Chicago.

Former AAA Cadete del Espacio and Chicago lucha libre institution Discovery has passed away after a battle with cancer. https://t.co/xeO2SUuS3x pic.twitter.com/NoRmoM9IQv — luchablog (@luchablog) May 15, 2020

Discovery taught me to keep on fighting, don’t look back. He was one of my best lucha coaches in chicago.. I’m glad he was able to listen to my voice, and tell him thank you and i love him. I will dearly miss him….

Fuiste un padre maestro y persona. #QEPD #Discovery #Chicago pic.twitter.com/j003dSC0EX — KALISTO (manny) (@KalistoWWE) May 15, 2020