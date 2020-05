¿Cómo fueron los festejos de gol en la Bundesliga?

View this post on Instagram

¡Regresó el futbol, regresaron los goles! • • El Borussia Dortmund se impuso por 4-0 ante el Schalke 04, en el partido que reanudó la Bundesliga, luego de la pausa por la pandemia del coronavirus. [📸Getty Images] • • #Bundesliga #BorussiaDortmund #Schalke #Futbol #Deportes #Publisport