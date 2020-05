Ricardo Peláez asegura que caso positivo en Chivas "no necesariamente fue una indisciplina"

Tras darse a conocer el caso positivo de Covid-19 en el plantel de Chivas, Ricardo Peláez, director deportivo, pidió no estigmatizar ni descalificar al jugador infectado.

En conferencia virtual, Peláez señaló que el jugador no necesariamente tuvo una indisciplina para resultar infectado.

“Hemos seguido todos los protocolos, no es un tema deportivo, es médico, tenemos que seguir todos los protocolos médicos, no podemos estigmatizar, hemos dado los pasos que ustedes conocen, seguir los protocolos médicos, estatales y federales. Se hicieron pruebas médicas, lamentablemente salió un positivo, ya hablamos con el jugador, se está tomando todas las precauciones, es asintomático. No es por una indisciplina, sabemos cómo se pueden contagiar, hemos estado muy atentos a las variantes y les damos seguimiento al trabajo, hemos trabajado muy bien”, señala.

Jugador de Chivas da positivo por Covid-19 El conjunto rojiblanco se reservó el nombre de la persona afectada, quien, de acuerdo al reporte es un caso asintomático

Otro de los temas que fue tocado por el directivo, explicó que no habrá reducción de salarios en Chivas.

"El acuerdo es diferir, no disminuir. Es el esquema que se platicó con los jugadores y esperamos que cuando todo regrese a la normalidad se les pueda regresar la parte que se les fue difiriendo", enfatizó.

Por último, el presidente deportivo del Club Guadalajara adelantó que se tiene proyectado que el futbol regrese entre la segunda y la tercera semana de julio.

TE RECOMENDAMOS Alfredo Álvarez asegura que inventaron los casos de Covid-19 en Santos