Congelan cuentas de Billy Álvarez por posible lavado de dinero

🚨¡LO ÚLTIMO!🚨 La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de ‘Billy’ Álvarez, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. | vía: Noticieros Televisa. [📸MEXSPORT] • • #BillyÁlvarez #CruzAzul #CooperativaCruzAzul #Futbol #Deportes #Publisport