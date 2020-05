Héctor Herrera quiere ser un jugador importante del Atlético

Héctor Herrera tiene sus metas claras y aseguró que quiere quedarse mucho tiempo en el Atlético de Madrid porque sabe que ahí está su futuro pero además “no pienso en otra cosa que no sea ser protagonista y ser importante".

"Mi futuro está aquí, tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea el ser protagonista, ser importante aquí, porque vivo siempre en el presente, no en el futuro", aseguró Herrera en una rueda de prensa por video.

Herrera López llegó al Atleti en julio de 2019 y firmó por tres temporadas, ha participado en 22 de 38 encuentros oficiales, 14 como titular, pero eso no le hace sentir "ni menos importante ni más".

"Es verdad que uno quiere siempre jugar, ser protagonista y estar bien, yo trabajo día a día y hago lo mejor posible para estar lo mejor posible y ser una opción. Hay cosas que no dependen de ti y que tengo que respetar, lo que tengo que hacer es seguir trabajando y esperar mi oportunidad como siempre he hecho, aquí y en los equipos que he estado", argumentó.

