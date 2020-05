Detienen a árbitro de Champions League por fiesta con armas y drogas

Slavko Vincic, un árbitro esloveno con gafete de FIFA y, que ha estado a cargo de partidos de Champions y Europa League, fue detenido, tras participar en una fiesta con una red de prostitución, la cual está asociada al tráfico de armas y drogas.

De acuerdo a la información del diario croata 24Sata, el silbante acudió a la reunión que se realizó en Bijeljina, al noreste de Bosnia y Herzegovina. Ahí también se dieron cita nueve mujeres y 25 hombres más; había 10 armas, 14 paquetes de cocaína y nueve tabletas de otro tipo de drogas.

La policía local arribó al lugar y se llevó a todos los asistentes, para abrir la carpeta de investigación, aunque es importante señalar que la fiesta fue organizada por Tijana Maksimovic, una mujer que es investigada por prostitución y proxenetismo, misma que habría engañado a gran parte de los invitados.

El árbitro de 40 años de edad aseguró que él no tuvo nada que ver, incluso señala que el haber asistido a la reunión "fue el error más grande de su vida".

"Luego de una reunión con algunos socios comerciales, nos invitaron a una celebración en la cabaña, a la que decidí acudir. Después de la redada policial, fuimos invitados a una entrevista informativa, y ahí fue donde expliqué que no conocía a estas personas. Me dieron luz verde para regresar a casa y actualmente volver a Eslovenia", confesó a 24Sata.

Slavko Vincic tuvo participación en la presente temporada de la Champions League, pues dirigió el partido entre el Manchester City vs. Shakhtar, el Genk vs. Brujas y Brujas vs. Galatasaray.

