“El recurso más valioso es el humano”: Joe Mendoza, presidente de Lux Fight League

Las artes marciales mixtas, al igual que el resto de los deportes, se han visto sumamente afectadas por la pandemia del coronavirus. Decenas de peleas en territorio nacional se han tenido que postergar o hasta cancelar, circunstancia que ha generado pérdidas millonarias; sin embargo, para Joe Mendoza, presidente de Lux Fight League, “el recurso más valioso es el humano”, razón por la cual se ha esforzado para retener el empleo de todos sus trabajadores y peleadores, aunque admite que no ha sido una tarea sencilla.

En entrevista con Publisport, Joe nos habla de las medidas a las que han recurrido para salvaguardar el trabajo de todo su equipo, así como respetar el contrato de todos los peleadores que pertenecen a esta liga de MMA.

¿Cómo ha afrontado la pandemia Lux Fight League?

— Es una situación totalmente atípica, fue algo que nos tomó a todos desprevenidos. Tuvimos que actuar sobre la marcha, ya una vez estando dentro de la situación; a Lux le pegó muy fuerte porque estábamos cerca de lanzar una campaña que iba muy acorde con lo que venía en los próximos tres meses: abril, mayo y junio íbamos a tener tres eventos seguidos y se estaban cerrando muchos tratos para todo lo que quedaba en el año, pero en esto entró el coronavirus. No cancelamos nada, simplemente pospusimos, pero esto nos afecta mucho.

¿Qué tanto ha perjudicado a la economía de tu equipo?

— La economía de ellos ha sido lo más difícil. El futuro de la Liga se pospone y ya. Pero siempre he dicho que el recurso más importante de una empresa es el humano, y esa es la filosofía que tenemos en Lux Fight League. Ha sido un sacrificio bastante grande económicamente, de trabajo y esfuerzo. Pero hemos mantenido a toda la plantilla de Lux, tal cual como si estuviéramos trabajando normalmente. Lo que tuve que hacer es crear proyectos, cosas que pudiéramos seguir trabajando, produciendo. Hicimos campañas muy fuertes para medios digitales. Sacamos una campaña que se llama #LuxEnTuCasa, tenemos programas de análisis y debate, videos en vivo, contenido especial con los atletas, etcétera. La idea es que el equipo siga trabajando y que los atletas continúen estando en los ojos de todo el público, porque si no hay eventos, no hay dónde mostrarse.

¿Qué sucede con el contrato de los peleadores?

— Los que tienen contrato de exclusividad con nosotros o contrato por varias peleas, en cuanto reanudemos los eventos van a ser los primeros que tengan la oportunidad de competir. El contrato se respeta totalmente, se congela por ahorita y en cuanto reanudemos, ellos siguen teniendo su contrato sin ningún riesgo. En los tres eventos que ya teníamos pactados, ya teníamos las carteleras hechas y esas también se van a respetar.

¿De qué manera va a lidiar Lux si en la MMA es imposible guardar distancia?

— Tiene sus pros y contras. El único deporte a nivel mundial que prácticamente no paró fue el MMA. Aunque sí es un problema porque no hay manera en que puedan mantener su distancia, por obvias razones; sin embargo, también es un deporte que es más fácil llevarlo a puerta cerrada. Es complicado ver un partido de futbol sin público, pero las artes marciales mixtas, como producto de televisión, llevan una gran ventaja. Nosotros en calidad seguiremos siendo los mismos, pero si no hay gente, lo haremos más vistoso para la televisión.

¿Lux se va a realizar aún sin que haya público?

— Sí, sin duda. Si tenemos permiso para hacerlo a puerta cerrada, lo haremos así, pero obviamente no nos vamos a saltar a las autoridades. En Monterrey y Chihuahua, podríamos realizar los eventos sin mayor problema, pero en la Ciudad de México, probablemente tarde más. También tendremos que esperar las indicaciones para las peleas, si de plano son sin público o permitirán el acceso de un 30 o 50 por ciento.

