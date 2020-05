Jeff Hardy es arrestado tras atropellar a luchador en Smackdown

El show de Smackdown comenzó con la noticia de que el luchador Jeff Hardy fuera acusado de atropellar a Elías a las afueras del Performance Center, de WWE.

En el segmento inicial del show azul inició con Renee Young, narrando como Elías fue golpeado por un carro, mientras era atendido por los paramédicos.

El auto del incidente supuestamente pertenecía al menor de los Hardy, además de que dentro del mismo se halló una botella de whisky.

Momentos más tarde Jeff Hardy fue encontrado en unos matorrales tirado, diciendo que tenía un dolor de cabeza intenso, por lo que fue arrestado por la policía de Orlando, Florida.

WWE informó que el enigma carismático ya fue exonerado tras superar las pruebas médicas pertinentes.

"WWE Digital se enteró de que Jeff Hardy fue liberado de la custodia por la policía de Orlando después de pasar con éxito las pruebas de sobriedad requeridas, por lo que absolvió a Hardy de los cargos de intoxicación pública, conducir bajo la influencia y el golpe y fuga de Elias a principios de esta noche.

Elias fue encontrado herido en el estacionamiento con un automóvil abandonado cerca antes de que comenzara el viernes por la noche SmackDown. Hardy fue detenido después de ser encontrado en un estado aturdido no lejos de la escena, pero volvió a aparecer cuando Sheamus luchó contra Daniel Bryan en el combate final de la noche", señala el comunicado.

— Mike Not From 63rd🗣 (@GloBoyMik3) May 30, 2020

So many questions are raised tonight after @IAmEliasWWE appears to have been the victim of a hit-and-run. #SmackDown pic.twitter.com/tWTkbqcZEF

— WWE (@WWE) May 30, 2020