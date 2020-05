Revelan fecha de inicio del torneo Apertura 2020

View this post on Instagram

¡BUENAS NOTICIAS!🤩⚽️ Alvaro Navarro, vicepresidente de Juárez FC, reveló que el 17 de julio comenzará el torneo Apertura 2020. [📸MEXSPORT] • • #LigaMX #TorneoApertura2020 #Apertura2020 #Futbol #Deportes #Publisport