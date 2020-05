Franco Jara se despide de Pachuca con emotivo mensaje

View this post on Instagram

A pocas horas de partir para Dallas.. no quería dejar de agradecer a travez de mis redes, el enorme cariño que he recibido desde que llegue aquí hace 5 años.. y que me voy repleto de grandes momentos vividos.. Aunque hubiera querido que las situaciones de despedida fuera de otra forma con la afición, con la gente, y rodeado de todo el afecto que sentí cada vez que pisaba el estadio de los tuzos. Solo yo se lo que me han hecho sentir con estos colores.. y espero haberlos hecho feliz con esta camiseta.. mis intensiones siempre fueron esas. Gracias por estos años… gracias porque desde que llegue me sentí uno mas, y sobre todo gracias a mis compañeros, que algunos ya son amigos, gracias a los utileros, que aunque nadie los ve, son los mas importante detrás de los jugadores, gracias a los medicos, kinesiologos, porque me han cuidado mas que nadie, a mi y a mi familia, a la hora y en el momento que sea, gracias al personal de cocina, al personal de seguridad, a mi pollo que todos los dias cumplían con mis caprichos, gracias a todos los cuerpos técnicos que he tenido en estos años, de todos he aprendido algo.. gracias a los periodistas que siempre me han tratado con respeto, gracias pachuca-mexico por ser mi casa en estos ańos. Llegue con nada, y me voy con todo… Las personas que me conocen, saben q no quiero palco con mi nombre, no quiero premios, no quiero reconocimientos, porq al final, lo material no deja de ser material…la verdadera fortuna ya la tengo, Me voy con la misma humildad, principios y valores con la que llegue. Que lo cuenten como quieran.. lo demás es HISTORIA.. Hasta pronto..😢2️⃣9️⃣🐴⚽️