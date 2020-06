El día que Héctor Suárez llevó a su hijo a conocer a Pelé

La muerte de Héctor Suárez, comediante y actor mexicano, conmocionó a todo el país esta mañana. Con 81 años de edad, el originario de la Ciudad de México perdió la vida, así lo informó mediante redes sociales su hijo, Héctor Suárez Gomís, un fiel aficionado al deporte y, sobre todo, al futbol.

Suárez Gomís tiene infinidad de recuerdos con su padre, pero sin duda alguna, uno que más lo marcó, fue aquella ocasión que Héctor Suárez hizo hasta lo imposible para que su hijo cumpliera su sueño de conocer a Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Años atrás, el ex comediante fue invitado a la premier de una cinta en la que participó el astro brasileño, por lo que vio la oportunidad perfecta de llevar a su descendiente. "Mi papá me llevó a comprar un traje, camisa y corbata, me dijo que de esa forma debía presentarme ante el Rey Pelé", recuerda.

El Pelón cuenta que aquella ocasión el campeón del mundo con Brasil en el Mundial de México 1970, estaba siendo entrevistado por Jacobo Zabludovsky, por lo que su padre le aconsejó: "Órale, campeón. Si quieres que ese cabrón te firme el balón vas a tener que meterte a la entrevista", recomendación que realizó y, al conseguir su autógrafo, todavía Pelé lo llevó de vuelta con Héctor Suárez.

Ese acontecimiento es atesorado por Héctor Suárez Gomís, pues más allá de haber conocido al ex futbolista brasileño, recuerda la forma en que su padre le ayudó, pese a que nunca fue un seguidor de los deportes.

"Ese hombre al que no le gustaba el futbol, terminó moviendo cielo, mar y tierra para que su hijo pudiera vivir de cera el deporte que le apasiona, y así fue siempre en todo".

