Confirman calendario de la F1; GP de México se mantiene

Buenas noticias para los amantes del deporte motor. La Fórmula 1 oficializó el inicio de la temporada 2020, luego de posponerla debido a la pandemia por el coronavirus. Las carreras comenzarán en Austria del 3 al 5 de julio.

"Las primeras carreras del calendario 2020 ahora están confirmadas", informaron mediante sus redes sociales, señalando que todas ellas se realizarán sin público en las gradas, con el fin de evitar posibles contagios por Covid-19.

Asimismo, mencionaron que las próximas semanas anunciarán el resto de las carreras.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020