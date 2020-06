¿Qué pasó en la ceremonia de retiro de Rey Mysterio?

Los aficionados a la lucha libre vivieron una semana llena de suspenso, luego de que la WWE informó que le realizarían una ceremonia de retiro al histórico gladiador, Rey Mysterio; sin embargo, todo indica que la despedida del ring tendrá que esperar un poco más.

Es importante recordar que el retiro del amo del 619 se habría dado tras la lesión que sufrió en su ojo derecho, luego de enfrentar a Seth Rollins el pasado 11 de mayo, durante el Monday Night RAW.

Este lunes, los ojos del mundo estuvieron sobre la WWE. La hora llegó y Rey Mysterio apareció vía satélite. Con su ojo tapado, dejó entrever que su carrera continuará, aunque no dejó pasar la oportunidad de maldecir a Seth.

"No sé si me voy a retirar, podría estar listo para competir en unas semanas o tal vez nunca vuelva a estar listo. Es una pregunta a la cual no tenemos respuesta. Pero, Seth Rollins, maldito seas, nunca te perdonaré lo que me hiciste y por lo que le hiciste pasar a mi familia".

AMENAZA DE SU HIJO

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que, Rey Mysterio apareció junto a su hijo Dominik, quien al finalizar el video, se quedó solo frente a las cámaras, aprovechando el momento para amenazar a Seth Rollins.

"Tú eres un hombre que sigue las escrituras, tengo una para ti: ojo por ojo y diente por diente".

Durante los últimos meses se había especulado que Dominik realizaría pronto su debut en la WWE, por lo que todo este acontecimiento, pudo ser parte del inicio de su carrera profesional.

"OJO POR OJO" 👁️ #WWExFOX La amenaza de Dominik, hijo de Rey Mysterio, para Seth Rollins en Monday Night RAW pic.twitter.com/qbdBbn4KJh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 2, 2020

