"Los mexicanos son unos fracasados": ex futbolista colombiano

Juan Carlos Osorio generó una ola de polémicas, luego de sus declaraciones, donde criticó a la Selección mexicana, asegurando que a los jugadores les faltó carácter previo a enfrentar a Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Ante ello, el estratega colombiano fue duramente criticado; sin embargo, no faltó quien saliera a su defensa, tal y como lo hizo su compatriota Faustino Asprilla, ex delantero de equipos como el Newcastle, Parma y Atlante.

"Los mexicanos son unos fracasados, nunca van a reconocer lo bueno que hizo Juan Carlos Osorio", dijo a la cadena Blu Radio.

Asimismo, criticó a Ricardo La Volpe y a Hugo Sánchez por no coincidir con la postura de Osorio. "Es una humildad que nunca van a tener. Ellos no hicieron nada en la Selección y eso es lo que les duele. No soportan que a Osorio sí le haya ido bien", puntualizó.

El Tino Asprilla, quien defendió al Atlante en 2001, considera que los jugadores mexicanos que participaron en aquella justa mundialista sí reconocen el trabajo realizado. "Los futbolistas sí se lo reconocen, porque ellos no son pendejos. Saben que con él le ganaron a Alemania, que no perdía un partido en la primera ronda de un Mundial desde hace muchos años".

