"No he firmado como segundo piloto de Ferrari": Carlos Sainz

🔥 Looking forward to fire up the engines again! We already have confirmed dates for the first eight races of @f1. These eight races will be closed events, and operating under safety procedures 😷, but I hope we can see each other soon and enjoy the next GP’s together. // Que ganas de volver a correr! Ya tenemos fechas confirmadas para las ocho primeras carreras de la @f1. Serán a puerta cerrada y con estrictas medidas de seguridad. Espero que podamos vernos pronto y disfrutar de los próximos GP’s todos juntos. #carlossainz