Hackean cuenta de Twitter de Paola Espinosa

La histórica clavadista mexicana, Paola Espinosa, informó que hackearon su cuenta de Twitter, por lo que pide a sus seguidores reportar su perfil para que pueda recuperarla lo más pronto posible, ya que han estado haciendo publicaciones no apropiadas.

“Lamentablemente hachearon mi cuenta de Twitter esta madrugada, y no he podido recuperarla. Siendo muy triste que la estén ocupando para hacer publicaciones desagradables en mi nombre. Les pido de favor a quienes tengan cuenta en Twitter que me ayuden a reportarlo con esta red social", publicó mediante su cuenta de Instagram.

El último tuit que tiene fue puesto hace seis horas. Las fotografías han sido cambiadas, aunque la descripción de la misma se mantiene intacta.

La doble medallista olímpica cuenta con 360 mil seguidores en Twitter, mismos que han sido sorprendidos por los últimos tuits.

