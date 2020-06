Peleador de MMA critica transformación física de Mike Tyson

Mike Tyson continúa alistando su regreso al cuadrilátero, razón por la que el ex boxeador estadounidense tuvo una transformación física, en donde luce con mayor condición, a causa de duros entrenamientos, veganismo y un costoso tratamiento de células madre.

A sus 53 años de edad, Iron Mike tiene un físico envidiable; sin embargo, el peleador ruso de MMA, Sergei Kharitonov, criticó el proceso para llegar a lucir de esa forma, asegurando que tuvo que consumir esteroides para obtener el resultado.

Foto tomada: Getty Images.

Conoce más sobre: Se busca a personas que han ayudado en México para premiarlas

"Ha tomado testosterona y algún tipo de productos para la salud. No hay resentimiento hacia Tyson por eso. Tiene 53 años de edad. ¿De qué otra forma podría haber estado más o menos en forma?. Solo con esteroides, no hay otra opción", señaló a El Paracaidista.

Al ser interrogado sobre su conocimiento del tema, reveló que él también consumió esteroides. "En mi tercer o cuarto año, cuando todos entrenaban con pesas, mis amigos trajeron nandrolona. Me inyecté para verme bien y tener un buen cuerpo".

Foto tomada: Getty Images.

Te puede interesar: Dale color a tu hogar según tu estado de ánimo con estos tips de Comex

"Recuerdo que mis músculos eran como rocas. Me miré en el espejo y me di cuenta de que eso no era para mí. Dejé de meterme en eso y no tengo la intención de volverlo a hacer. Primero porque es malo para uno y, en segundo lugar, es ilegal en el deporte", añadió.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV