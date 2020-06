Esteban Gutiérrez consigue tercer podio en campeonato virtual de la F1

El mexicano Esteban Gutiérrez obtuvo su tercer podio consecutivo en el campeonato virtual de la Fórmula 1, al finalizar tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que el británico George Russell ganó, seguido del tailandés Alexander Albon.

Esta carrera fue el debut de Sergio ‘Checo’ Pérez, pero el piloto de Racing Point apenas finalizó en el lugar 15, después de haber arrancado en la posición 17.

Guti, quien represente a Mercedes, subió por tercera ocasión al podio virtual, después del segundo lugar en Mónaco y otro tercero en España.

Russell, de Williams, marcha como el líder con 121 puntos, seguido de Charle Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Red Bull). Gutiérrez marcha cuarto.

Advantage, @GeorgeRussell63 👀

There's just one race left to go for @Charles_Leclerc to reel him in in our unofficial standings 📊 Next stop: Canada!#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/B4F7SqfIa4

— Formula 1 (@F1) June 7, 2020