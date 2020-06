ATP da a conocer calendario 2020; US Open y Roland Garros figuran

El Mutua Madrid Open 2020, que fue suspendido en mayo debido a la pandemia, ya tiene nuevas fechas y se jugará del 12 al 20 de septiembre tanto en categoría masculina como femenina, según el nuevo calendario anunciado este miércoles por la ATP, que reanudará su actividad oficial el 14 de agosto en el torneo de Washington, de categoría ATP 500.

La organización que rige el tenis masculino anunció oficialmente las fechas de los siete primeros torneos de su vuelta a la actividad. Después de Washington será el turno del Masters 1.000 de Cincinnati (22 agosto), US Open (31 agosto), Kitzbühel (8 septiembre), Masters 1.000 de Madrid (13 septiembre), Masters 1.000 de Roma (20 septiembre) y Roland Garros (27 septiembre). Así, Wimbledon será el único de los cuatro 'grandes' que no se dispute este año, en un principio.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.

The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.

