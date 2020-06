Director de epidemiología de EU ve difícil que haya NFL este año

La temporada 2020 de la NFL está planeada que inicie el 10 de septiembre; sin embargo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ve muy difícil que haya campaña este año debido a una segunda ola de contagio de coronavirus.

"Me resulta imposible creer que habrá futbol americano este año, no veo cómo puedan comenzar en la fecha programada. Hay que contemplar una segunda ola de contagios que se podría agravar por la temporada de frío hacia el último trimestre del 2020, por lo que podría no haber futbol americano este año", declaró el Dr. Fauci.

La NFL ya se vio afectada por la pandemia del coronavirus, ya que los juegos de Londres y la Ciudad de México que estaban planeados fueron cancelados. Además de que los equipos no han podido entrenar.

Por otro lado, esta semana se dio a conocer que varios jugadores de los Texans de Houston y de los Cowboys de Dallas, entre los que se encuentra Ezekiel Elliott, dieron positivo por Covid-19.

