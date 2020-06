Fernando Beltrán sorprendido ante burlas del aspecto de su casa

Fernando Beltrán, uno de los jóvenes más prometedores en el equipo de Chivas, ha recibido innumerable cantidad de críticas y burlas por el aspecto de su hogar, algo que lo ha sorprendido.

El jugador, que se popularizó por su participación en la E-Liga MX, aseguró que hubo muchas muestras de odio tras mostrar un poco de su hogar, algo que no entiende después de que muchos futbolistas “vienen desde abajo”.

En entrevista con TUDN, el “Nene” Beltrán confesó esa situación, en la que sin importar la situación económica, hubiera recibido críticas.

“Yo no pensé que me fueran a criticar por una cosa así. Pero en realidad si yo hubiera sacado un carro lujoso o una casa extravagante, pues también me hubieran criticado. Al final de cuentas, uno también sueña con traer un carro y una casa bonita. Claro que la quiero y la deseo, pero también sé que no puedo dar ese paso cuando no tengo todavía las formas para tenerlos“, dijo.

El mediocampista de 22 años afirmó que el tiene aspiraciones para tener algunos lujos, sabe que no debe adelantar su proceso.

"Obviamente, también quisiera tener el carro de (Uriel) Antuna o de (Alexis) Vega, porque es el trabajo de uno, es lo que trabaja uno día a día para poder conseguirlo, al final de cuenta uno también sueña con traer un carro y una casa bonita, claro que la quiero y la deseo, pero también sé que no puedo dar ese paso cuando no tengo todavía las formas para tenerlos".

Por último, Fernando Beltrán confesó que, ahora mismo, trabaja para regalarle una casa a su madre, la cual la ha ayudado para mantener su sueño de crecer como futbolista profesional en el ‘Rebaño Sagrado’.

"Esos sueños que tengo de comprarle (una casa) a mi mamá van poco a poco, le pusimos un local, con las cosas que cocina mi hermano y mi mamá. Mi mamá siempre quiso tener un local, tiene muy buen sazón".