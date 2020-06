Juan Manuel Celaya: “La pandemia nos dio en la torre a todos”

El año 2019 fue de ensueño para el clavadista Juan Manuel Celaya pues demostró que está a la altura de los mejores del mundo en esa disciplina y su ventana fueron los Juegos Panamericanos de Lima, donde logró dos medallas de oro (trampolín un metro y sincronizados tres metros) y una plata (trampolín tres metros), además, junto a Yahel Castillo, consiguió un lugar para los clavados mexicanos en Tokio.

Pero todo cambió con la pandemia del coronavirus, pues los planes se vinieron abajo por el aplazamiento de la justa hasta el 2021: “Nos dio en la torre a todos y a los planes que tenía ya hechos también”.

¿Cómo tomaste la noticia de que los Juegos Olímpicos no se realizarían este año?

— La verdad sí me sentí decaído, depresivo, no quería ni pararme del sillón, estaba viendo la tele y ahí me quedaba todo el día. Fue como cuando tu mamá te dice de niño: ‘oye, vamos a ir al cine’ y todo el día estás con una sonrisa en la cara y a la mera hora ya no lo haces por cualquier razón, está nevando o lloviendo y es algo que ni tu mamá ni tú pueden controlar y ya estás en tu casa todo agüitado, así me sentí.

¿Ya te sientes mejor?

— Eso fue las primeras dos semanas. En lo que trataba de analizar, pensar por qué se aplazaron los Olímpicos, por qué no se pudieron hacer aunque sea a puerta cerrada. Entonces empecé a fijar la meta en un año más y quitarme esa negatividad de mi mente y empezar a enfocarme en el día a día.

¿Y ahora cómo la has pasado en este confinamiento?

— Entre aburrido y cansado por entrenamientos y rutinas que me mandan, haciéndola de reparador de la casa, ya sé cambiar contactos de la luz, apagadores y enseñándole unos cuantos trucos a mi perro también.

¿Cómo calificas tu desempeño deportivo en 2019?

— Fue un orgullo representar a México a nivel del continente y mucha gente se dio cuenta quién era Juan Manuel Celaya, que no fue sólo un niño más que fue a competir, que le dieron chance, que lo mandaron a competir, sino que es alguien que ya puede estar al tú por tú con los grandes del deporte.

Has hecho una gran dupla con Yahel Castillo ¿cómo se dio este acoplamiento?

— Empezó por un volado, fue en el selectivo nacional en León, Guanajuato, 2018. Estábamos compitiendo para la Copa del Mundo y Juegos Centroamericanos. Yo iba a competir individual porque tenía que regresar a la universidad porque todavía estaba en clase. Yahel habló conmigo y arreglamos con el Instituto del Deporte de Nuevo León que me retrasaran el vuelo y me mandaran dos días después para poder competir en sincronizados. Únicamente entrenamos un día antes de la competencia y el día de la competencia, y quedamos en tercer lugar con una marca de 420 puntos que es muy buena puntuación. En el campeonato del mundo se ganó la medalla de oro con más de 430 puntos, así se dio todo.

¿Crees que los JO los seguiremos viendo como estamos acostumbrados o tendremos que acostumbrarnos a un nuevo formato?

— La normalidad como la conocimos ya quedó en el pasado porque el virus va a estar latente, todavía no hay una vacuna y los JO van a ser diferentes. No sé si vayan a dejar entrar gente a su capacidad máxima, obviamente van a tener muchas medidas sanitarias, de perdida el cubrebocas, guantes, para evitar una recaída. Va a haber gente de todo el mundo, entonces se tratará de no exponerlos a otra cuarentena.

EL DATO

Juan Manuel estudia la carrera de Ingeniería Civil en Louisiana State University, Estados Unidos, la cual está a punto de terminar. “Es una oportunidad que no se le da a muchas persona. Tomé la decisión de estudiar en EU después de hacer el selectivo para Río 2016, todavía tenía 16 años. No clasifiqué, ya había terminado la prepa y tenía un año ya de descanso y decidí aventarme a estudiar una carrera”.

