Australia y Nueva Zelanda albergarán el Mundial Femenil 2023

Este jueves se llevó a cabo la votación virtual para elegir la sede que albergará la Copa del Mundo Femenil en 2023. La candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda resultaron ganadoras, obteniendo 22 de los 35 votos posibles; Colombia tuvo 13 a favor.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue el encargado de anunciar la sede para el próximo Mundial femenil, en donde la Selección de Estados Unidos, llegará como vigente monarca, luego de conquistar Francia 2019.

Congratulations @FFA & @NZ_Football!

YOU will host the #FIFAWWC 2023.

¡Felicitaciones, @FFA y @NZ_Football!

Serán ANFITRIONAS de la #FIFAWWC 2023. pic.twitter.com/PaL1PR6HyO

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 25, 2020