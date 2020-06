VIDEO: Tremenda pelea durante encuentro en la segunda división inglesa

El encuentro entre en Derby County y el Reading se empañó cuando Tom Lawrence de Derby y Matt Miazga de Reading fueron expulsados tras un encontronazo.

La pareja se vio envuelta en un altercado físico acalorado segundos después de que el árbitro Scott Duncan detuviera el juego que Derby ganó 2-1 en Pride Park.

El dúo intercambió empujones antes de que Lawrence pareciera inclinarse hacia el defensor de Reading.

Las escenas vergonzosas continuaron cuando Miazga le dio una bofetada limpia alrededor de la cara a Lawrence.

Ambos recibieron tarjetas rojas.

Derby había sellado la victoria antes de dos goles en dos minutos en el golpe del medio tiempo.

Lawrence anotó en el minuto 44 antes de que la leyenda del Manchester United Wayne Rooney marcó un penal antes del descanso.

Cabe recordar que Miazga ya habría tenido una pelea con un jugador, cuando se encaró con Diego Lainez en un encuentro entre México y Estados Unidos.

The altercation that led to Matt Miazga’s sending off today.#USMNTpic.twitter.com/PmdKl9QYZr

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) June 27, 2020