Lupita González se perderá los JO de Tokio; confirman dopaje

La resolución del caso de Guadalupe González llegó a su fin, aunque la decisión no favorece a la marchista mexicana, pues el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) confirmó la suspensión por cuatro años, luego del positivo por doping que arrojó en 2018. Es decir, Lupita no asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La atleta de 31 años de edad apeló la suspensión; sin embargo, la resolución de ésta llegó a su fin sin cambiar de decisión. La medallista en Río de Janeiro 2016 podrá volver a las competencias hasta noviembre de 2022.

Cabe recordar que el TAS realizó una serie de aplazamientos en el veredicto final de la atleta azteca, que no podrá refrendar la presea en la próxima justa olímpica.

Fue en mayo de 2019, que se anunció la suspensión a María Guadalupe González, luego del positivo que dio en la prueba antidopaje realizada en noviembre de 2018, arrojando el consumo de trembolona, un esteroide anabolizante.

"No he necesitado de una sustancia o método para sacar ventaja sobre alguna de mis compañeras deportistas, ni antes ni ahora", señaló en su momento la atleta originaria de la Ciudad de México, aunque no pudo comprobarlo ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), por lo que ahora le quedará cumplir con la sansión impuesta que la deja fuera de los que pudieron ser sus últimos Juegos Olímpicos.

