FOTOS: Pilotos portan cubrebocas en la 'nueva' Fórmula 1

Los 20 pilotos de la Fórmula 1 se encuentran listos para el Gran Premio de Austria, con el cual comenzará la temporada 2020. Una campaña atípica, debido a todos los cambios que habrá por la pandemia del coronavirus.

De inicio, este jueves, los pilotos hablaron en conferencia de prensa y, todos ellos, portaron cubrebocas, una de las medidas de higiene con el que buscan evitar posibles contagios de Covid-19.

El mexicano Sergio Checo Pérez, al igual que su compañero de equipo, Lance Stroll, también figuraron en Austria con el cubrebocas.

When you're finally reunited with your mates but Zoom is still life… 🧑‍💻#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/YJGBLSmdms

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 2, 2020