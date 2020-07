Sebastian Vettel niega que su salida de Ferrari fue por 'común acuerdo'

Previo al Gran Premio de Austria, con el que dará inicio a la temporada 2020 de la Fórmula 1, Sebastian Vettel habló por primera ocasión de su polémica salida de Ferrari, algo que desde el 2019, comenzó a especularse.

El piloto alemán, negó que su separación de la escudería italiana haya sido por "común acuerdo", tal y como el equipo rojo lo informó en su comunicado. Incluso, Vettel dijo que la decisión le sorprendió, pues nunca hubo alguna oferta de renovación.

"En los últimos meses estaba claro que queríamos seguir juntos. Mattia Binotto me llamó y me dijo que no había más espacio para mí en Ferrari. Estaba muy sorprendido. Ferrari nunca me hizo llegar ninguna oferta para continuar", señaló públicamente Seb.

Vettel, cuatro veces campeón del mundo, correrá su última temporada vestido de rojo. A partir de 2021, el español Carlos Sainz, tomará su lugar, siendo el nuevo compañero del juvenil promesa, Charles Leclerc.

