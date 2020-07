Grandes Ligas cancela Juego de las Estrellas 2020 por Covid-19

Las Grandes Ligas anunciaron que el Juego de las Estrellas de 2020, mismo que iba a celebrarse en Los Ángeles, California, fue cancelado a causa de la pandemia del Covid-19.

El Juego de las Estrellas de 2020, "que iba a ser hospedado por los Dodgers y la ciudad de Los Ángeles, está siendo cancelado", informó la liga en un comunicado.

El apretado calendario habría provocado esta decisión.

Este partido no se había cancelado desde 1945. En aquel año, fue la Segunda Guerra Mundial la que provocó la postergación del evento.

La MLB anunció que el Dodger Stadium hospedará ahora el partido en 2022.

La fecha del juego de 2020 estaba pendiente de confirmación en el marco de la restructuración de la temporada que ha tenido que afrontar el béisbol a causa de la pandemia.

La temporada, que no pudo arrancar como estaba previsto el 26 de marzo, está ahora programada para comenzar el 23 o 24 de julio con un calendario reducido a 60 partidos.

TE RECOMENDAMOS 'Mi error fue confiar en la Conade': Lupita González

There will not be an All-Star Game in the 2020 season.

Los Angeles will host the ASG at Dodger Stadium in 2022. https://t.co/JFKxhvudPE

— All-Star Game (@AllStarGame) July 3, 2020