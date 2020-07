VIDEO: Jugador de los Yankee sufre brutal impacto tras batazo

Las Grandes Ligas están a punto de regresar. Pero mientras eso pasa las prácticas comenzaron y los accidentes también.

Durante el entrenamiento de los Yankees de Nueva York, Masahiro Tanaka sufrió un brutal golpe tras el batazo de Giancarlo Stanton quien pegó una línea fuerte directo a la cabeza del japonés.

Tanaka pudo salir del terreno caminando por su cuenta, asistido por varios miembros del equipo médico de los Yankees y entrenadores.

El sábado fue el primer día oficial de entrenamientos de pretemporada del "campamento de verano" de los Yankees en el Bronx.

En seis temporadas con los Yankees, Tanaka tiene marca de 75-43 con efectividad de 3.75, 947 ponches y 200 bases por bolas.

Here’s another video of Giancarlo Stanton lining a ball off Masahiro Tanaka’s head: #Yankees pic.twitter.com/m5ZhPBWuuL

— Bronx Bombers News (@NewsBronx) July 4, 2020