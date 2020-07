Xavi Hernández renueva con el Al Sadd

El técnico español Xavi Hernández renovó este domingo con el Al Sadd por una temporada más, la 2020/2021, por lo que se compromete a un segundo año en el club catarí, desde donde ya ha sido tentado por el FC Barcelona para su banquillo.

"Al Sadd Sports Club anuncia la renovación del contrato de Xavi Hernández para que siga siendo técnico del primer equipo por una temporada más en 2020/2021", anunció el club en su web oficial.

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2

Xavi lleva como técnico en el club catarí, donde también fue jugador, desde el inicio de la temporada 19/20, ganando la Supercopa y la Copa de Catar. El ex del Barça estuvo vinculado al banquillo catalán en enero, cuando finalmente Quique Setién sustituyó a Ernesto Valverde.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z

