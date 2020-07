Mourinho sobre la pelea de Lloris y Son: "fue hermoso"

El duelo protagonizado por el Tottenham y el Everton el día de ayer, durante la jornada 33 de la Premier League, dejó mucho por contar, aunque más allá del resultado. La discusión que sostuvo Hugo Lloris y Heung Min-Son, que pudo terminar hasta los golpes, fue lo que se acaparó los reflectores.

Ante ello, José Mourinho, director técnico del Totteham, habló sobre lo sucedido dentro del terreno de juego, asegurando que "fue hermoso", aunque también señaló que si hay alguien a quien culpar, sea a él.

Y es que todo comenzó por el enfado del arquero francés, luego de que Son no bajó a defender una peligrosa jugada que pudo terminar en gol. Ambos elementos se calentaron, por lo que sus compañeros tuvieron que evitar que la discusión llegara a más. Sin embargo, Mou rescata la entrega que su equipo mostró con dicha acción.

Foto tomada: AP

"Fui muy crítico con mis chicos porque ellos no eran lo suficientemente exigentes con ellos mismos. Les pedí que fueran más rigurosos con ellos mismos y más exigentes con el otro. Les pedí que se demuestren ese espíritu de equipo para que todos dieran todo", añadió el estratega portugués.

Mourinho mencionó que la reacción de Lloris se debió a que creyó que Son pudo dar más en aquella jugada. "Son es un chico increíble que todos quieren y que juega en equipo. Pero en ese momento Lloris pensó que tenía que dar más. No sé si fue un poco forzado o no, pero fue importante para que el equipo creciera. Porque para que el equipo crezca, deben exigirse unos a otros y tener personalidades fuertes. Me complació mucho. Les dije en el descanso que no tenía dudas de que se mantendrían juntos hasta el final", finalizó.

