CMB nombra campeón honorario al pequeño Bridger Walker

Bridger Walker, de 6 años, se convirtió en el héroe de su hermana al rescatarla de un ataque de un perro, por lo que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió reconocerlo como campeón honorario.

Un perro quiso atacar a su hermana de 4 años, en Wyoming, EU, pero Bridger se interpuso y recibió mordidas en lado izquierdo de su rostro, por lo que tuvo que ser sometido a una operación de dos horas y recibió más de 90 puntadas.

“Si alguien tenía que morir, pensé que debería ser yo”, dijo el pequeño a su familia.

La noticia llegó al CMB y decidió reconocer su valentía. “Nos sentimos honrados de nombrar a Bridger Walker, de apenas seis años, como Campeón Honorario del Consejo Mundial de Boxeo, por sus valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad. Bridger, eres un héroe”, publicó el consejo en Twitter.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020