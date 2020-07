Marcelo Bielsa Way: nombran calle en honor al 'Loco' tras ascenso del Leeds

La locura por el ascenso del Leeds continúa. Primero fueron las celebraciones en las calles, después el festejo en casa de Marcelo Bielsa y ahora harán un nuevo homenaje para el argentino.

Una calle de la ciudad inglesa ha sido nombrada en honor a Marcelo Bielsa, el entrenador argentino que ha dirigido al equipo esta temporada al ascenso a la Premier League tras 16 años.

Esta vía, que une el centro comercial Trinity Leeds con la Calle Comercial en el centro de la ciudad, será bautizada con el nombre de Marcelo Bielsa Way.

This won’t be the last acknowledgement of him but Bielsa is getting a street named after him by Trinity in Leeds.

‘Marcelo Bielsa Way’ pic.twitter.com/T9RwofRAjQ

— Phil Hay (@PhilHay_) July 18, 2020